Geselliger Austausch am Fondueplausch

Lurtigen | Rund zehn Kilogramm Käse aus der dorfeigenen Käserei köchelten vergangenen Sonntag in grossen Kesseln am Waldrand in Lurtigen. Erneut hatte der Dorf­verein zum traditionellen Fondueplausch auf dem Grillplatz Dählholz geladen. Der Anlass erfreute sich grosser Beliebtheit; über 40 Anmeldungen waren bei Vereins­präsidentin Dora Herren eingegangen. Die Lurtigerinnen und Lurtiger tunkten die Brotstücke an langen Fondue­gabeln in grosse Kessel und nutzten den Anlass für einen geselligen Austausch zwischen Dorfbewohnern.

Robin Beglinger