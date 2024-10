Ausflug Attila Boutique Boatel in Sugiez

Cornélia Koehli, Guest Relations Manager. Ulrike Aebersold, Murten. Isabelle Baumberger, Münchenwiler, mit Tobias Niklaus, aus Müntschemier. Gina de Courten, Gurmels, mit Thomas Sahli, Murten. Raphael Sommer, Muntelier, Michel Bula und Jürg Flühmann, beide aus Murten. Christian Schopfer und Stefan Gutknecht, ehemalige Präsidenten GVM, mit Christian Haldimann, Präsident GAM 2006/17. Liliane Kramer, Präsidentin GVM und Christian Schneuwly, Vorstand GVM. Pascal Richard Hurni, Verwaltungsratspräsident Reederei Vully AG, zeigt eine komfortabel eingerichtete Zweibettkabine. Regula Aebersold, aus Murten, geniesst inmitten beruhigender Natur die Leichtigkeit des Seins. Bei freundlichem Wetter wurde auf dem grossen Deck der Attila ein feines Apéro mit exklusiven Weinen und feinem Gebäck aus der Region genossen. Pascal Blunier, Vorstand GVM, aus Ulmiz, Helen Habegger, Erlach, Oliver Bütikofer, Freiburg, David Graf, Vorstand GVM, aus Murten. Stefan und Tamara Ulrich, Bösingen.



Sugiez | Am 9. Oktober 2024 fand der jährliche Ausflug des Gewerbevereins Murten und Umgebung (GVM) zur ungezwungenen Pflege der Netzwerke der Gewerbetreibenden statt. Um 14.15 Uhr transportierte der Bus die Gäste vom Viehmarktplatz Murten zum Attila Boutique Boatel in Sugiez. Auf dem Deck der Attila erzählte Richard Hurni die spannende Entstehungsgeschichte des ersten und einzigen Hotel-/Kreuzfahrtschiffs auf Schweizer Gewässern. Nach der Schiffsführung ging der Ausflug zu Fuss weiter ins Restaurant Croix Blanche Sugiez, wo in der Schmiede ein Grillbuffet bereitstand und der Abend in rustikalem Ambiente seinen Ausklang fand.

Sandra Schüpbach