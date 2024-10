Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen

Murten | Am vergangenen Samstag fand die Vernissage der Fotoausstellung HERZPROJEKT im Centre Löwenberg statt. Sandra Hufschmied, Kunstfotografin aus Courgevaux, hat über 14 Jahre prominente Menschen aus der ganzen Schweiz fotografiert. Diese haben zum Thema der drei weisen Affen „Nichts Böses sehen, nichts Böses hören, nichts Böses sagen“ posiert und ihre Gedanken dazu in Worte gefasst. An der Ausstellung, die noch bis zum 20. Oktober 2024 dauert, kann ebenfalls für die Ruedi Lüthy Fondation gespendet werden. Ein Besuch lohnt sich also doppelt: Schönes sehen und Gutes tun.

Willi Piller