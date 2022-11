Grosses Interesse an Mitwirkung

Das Mitwirkungsverfahren zur Orts- und Nutzungsplanung der Gemeinde Meyriez stiess auf Anklang.



Meyriez | Etwa 30 Einwohnerinnen und Einwohner haben 20 Anträge zur zweiten Runde des Mitwirkungsverfahrens im Rahmen der Revision der Orts- und Zonennutzungsplanung in der Gemeinde Meyriez erarbeitet. Diese Anträge wurden an einem öffentlichen Anlass am Sonntagabend vorgestellt.

Bereits in den Jahren 2008 und 2014 fanden in der Gemeinde Meyriez Diskussionen rund um die Raumplanung statt, dies im Rahmen der Revision der Ortsplanung mit Zonennutzungsplan, Planungs- und Baureglement. Die vom Gemeinderat und der Baukommission präsentierten Änderungen wurden jedoch von der Bevölkerung als rechtlich nicht gerechtfertigt, überdimensioniert und dem Zeitgeist nicht entsprechend zurückgewiesen. tb

