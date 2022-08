Radieschenbündeln ist eine Herausforderung

Radieschen von Hand zu bündeln, braucht Übung – heute sind meist Maschinen im Einsatz.



Ried | Vom 7. bis 11. September finden in Bern die Swiss Skills, die Berufsmeisterschaften, statt. 150 Berufe werden vertreten sein, mit dabei die Gemüsegärtner. Aus Platzgründen absolvierten sie am Dienstag vorab einen Teilwettbewerb.

Eine Gemüsegärtnerin und acht Gemüsegärtner treffen sich auf dem Gelände von Gutknecht Gemüse in Ried. Sie absolvieren an diesem Dienstag den Teilwettbewerb A. Dabei werden Arbeiten geprüft, welche auf dem Gelände von Bern Expo nicht möglich wären. Beispiels-weise gibt es eine Aufgabe mit dem Pflug sowie mit der Sämaschine, zudem müssen Gurken geerntet, Salat gepflegt werden. Das alles ist Teil der Swiss Skills, der schweizerischen Berufsmeisterschaften, welche zum dritten Mal stattfinden. Vom 7. bis 11. September messen sich rund 1150 junge Berufsleute aus 150 Berufen in Bern. sim

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 19. August 2022