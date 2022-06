Heim St-François wird immer teurer

Das Gesundheitsnetz See hat einen Planungskredit für die Villa des Home St-François in Courtepin genehmigt.



Jeuss | Das Gesundheitsnetz See muss erneut Geld aufwerfen, um die Renovierungs- und Sanierungsarbeiten am Pflegeheim St-François abzuschliessen. Dieses Mal geht es um die alte Villa St-François.

«Das Projekt Courtepin ist nicht optimal gestartet.» Dies sagte Mario Wüthrich, Vorstandsmitglied und Vertreter der Gemeinde Courtepin, an der Delegiertenversammlung des Gesundheitsnetzes See am Donnerstag in Jeuss. Und jetzt komme noch eine böse Überraschung hinzu. uh

