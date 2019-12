Kreative Adventsfenster entzücken Lurtiger

Lurtigen | Am Samstag lud der Dorfverein Lurtigen zu einem Adventsfensterrundgang im Dorf. Bei einem abendlichen Spaziergang besuchten rund 30 Einwohnerinnen und Einwohner des Murtner Ortsteils jedes der 24 bunt dekorierten Weihnachtsfenster. Diese waren teilweise in aufwendiger Handarbeit gestaltet worden und entzückten mit viel Kreativität und Detailtreue. Nach dem Rundgang konnten kalte Hände an einem Becher Tee oder Glühwein gewärmt werden. Der Lurtiger Adventskalender findet alle zwei Jahre statt.

Robin Beglinger