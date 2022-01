Herr Gartner wehrt sich erfolgreich

Francis Moret und Beatrix Vogl stärken sich während einer kurzen Pause gegenseitig den Rücken.



Murten | Im Herzstück des Murtner -Lichtfestivals – auf dem Platz zwischen dem Berntor und dem Primarschulhaus – verzaubert die Show des bretonischen Event-Unternehmens Spectaculaires das Publikum. Bei der poetischen Aufführung wirken auch Schauspielerinnen und Schauspieler aus der Region mit.

Ah non! So leicht lässt sich der gutmütige Herr Gartner nicht von seinem Grundstück vertreiben, auf das es die Firma New Life Construction abgesehen hat. Diese will darauf eine Luxusresidenz erstellen, die Teil eines Projekts ist, Murten zur Goldküste zu machen. Da kann ihm die nette Maklerin Sonja am Telefon noch so schmeicheln. «In diesem ehrwürdigen Haus sind mein Vater, w Vater meines Vaters, der Vater seines Grossvaters und all meine Vorfahren geboren», ruft der Murtner beherzt von seinem Balkon herab. Von hier aus höre er den Herzschlag der Erde, «und die verdient unsere ganze Sorgfalt», betont er. mkc

