Jugendmusikabend am Bezirksmusikfest 2024 in Murten

Corinne und Bernhard Rentsch aus Murten Géraldine Ryser mit Isaline und Maxime aus Domdidier, Silvia Spielmann aus Murten und Lucien Spielmann aus Zürich Rita und Christian Jufer aus Courgevaux mit Grosskind Alexis Fritz und Verena Neuenschwander (hat 15 Jahre Kadetten in Klarinette unterrichtet) aus Murten Christine und Heinz Bangerter aus Murten mit Amalia und Yael Stefan und Nicole Helfer aus Murten Cornelia Graf aus Jeuss und Gessica Kramer mit Leandra, Loris und Liara aus Büchslen Pascale und Peter Cuony aus Murten (Eltern der Spielführerin Kadettenmusik Murten Ellie Cuony und von Hauptmann Kadettenkorps Murten Manoé Cuony) Manuela Gumy aus Murten (Präsidentin Stadtmusik Murten) und Christian Haldimann aus Murten (OK-Präsident Bezirksmusikfest Murten 2024) Die Tambouren der Kadettenmusik Murten sind für ihren Auftritt bereit Küchenequipe (Stellvertretend für alle freiwilligen Helfer und Helferinnen) Alexander Schroeter (Vize-Stadtammann Murten) mit Pierre Spielmann (Verantwortlicher Finanzen Bezirksmusikfest Murten 2024) Die Kadettenmusik Murten geniesst den verdienten Applaus Auf dem festlich geschmückten Schulhausbrunnen empfing Adrian von Bubenberg die Gäste



Murten | Die Stadtmusik Murten war nach über 20 Jahren wieder Gastgeberin und Organisatorin des Bezirkmusikfests 2024. Der Berntorplatz bot sich als idealer, zentraler Ort an, um die Deutsche Kirche Murten, das Festzelt auf dem Kanonenmätteli und die kulinarischen Köstlichkeiten auf dem Alten Friedhof zu bündeln. Mittendrin überwachte Adrian von Bubenberg das Geschehen. So auch den Jugendmusikabend, der am Freitag zahlreiche grosse und kleine musikbegeisterte Gäste anlockte.

Willi Piller