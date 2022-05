Innovatives Projekt für Biogemüse

Sie sind ins Projekt involviert und bereit für den Spatenstich: (v. l.) Flavio Bortoluzzi, Stefan Leuenberger, Martin

Maeder, Jean-Marc Ducret, Fritz Burkhalter, Rolf Etter, Didier Castella, Christoph Wieland, Rahel Bonny, Reto Mosimann.



Kerzers | Mit dem Spatenstich feierte die Terraviva AG in Kerzers den offiziellen Baustart für ihr neues Betriebsgebäude. Damit kann die Produzentenorganisation auch in Zukunft qualitativ hochstehendes Bio-Gemüse anbieten. Das Vorhaben ist Teil des Projekts zur reginalen Entwicklug.

In Anwesenheit von rund 50 Gästen hat die Terraviva AG in Kerzers vergangene Woche den Start der Bauarbeiten für ihr neues Betriebsgebäude gefeiert. Angrenzend an den bisherigen Standort in Kerzers baut die Bio-Produzenten-Organisation ein neues Gebäude für die Lagerung und Aufbereitung von Biogemüse. sim

