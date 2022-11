Jubiläum und Einweihung der neuen Uniform

Die neue Uniform der Brass Band La Campagnarde wurde präsentiert und von dem Hauptorganisator Markus Kohler vorgestellt – links im Bild die drei letzten Uniformen. Camille Berset, Lenny Marquis, Eloïse Jemmely, Cressier. Das Küchenteam: Eric Fuhrer, Avenches; Patrick und Esteban Jaunin, Cudrefin; Mimut Saly, Salavaux. Romain Gouffon, Sugiez; Tania Oliveira, Nant; Romane Mathys, Sugiez; Amaya Bugnon, Nant; Fabian Guillod, Nant, mit der 2-monate alten Tochter. Blandine Javet, Elise Beaud und Dagmar Lilla, Lugnorre. Fanny Carrard, Faoug. Marianne Chautems, Môtier; Arlette Besson, Faoug. Eliette Sieber, Neuenburg; Elisabeth Sieber, Lugnorre. Philippe Sieber, Lugnorre; Vincent Sieber, Neuenburg. Robert Schranz, Mur; Alain Guillod, Vallamand; Dominique Biolley, Praz. Martine Rüegsegger, Nant; Robert Hug, Môtier; Claude Bessard, Salavaux; Carole Pellet, Praz; Patrick Tschanz, Salavaux. Jean-Claude Prelaz, Lugnorre; Monique Montandon und Markus Kohler, Faoug.



Lugnorre | Die vollbesetzte Jordila-Halle stand am vergangenen Samstag ganz im Zeichen des 75-Jahr-Jubiläums der Brass Band La Campagnarde. Der ganze Tag war reich gefüllt mit Konzerten verschiedener Musikgesellschaften. Der Hauptakt jedoch war die Einweihung der neuen Uniform der Brass Band La Campagnarde. Es ist die nunmehr vierte Uniform in der Geschichte der Brass Band La Campagnarde. Das letzte Mal gab es im Jahr 1995 eine neue Uniform. Der gesellige Musikanlass zog Gäste von nah und fern an. Es wurde eifrig applaudiert, getrunken, gegessen und gefachsimpelt.

Martina Dhoueou-Lehmann