Keine Überraschung bei den Wahlen

In Meyriez wie auch in Muntelier und Greng ist der alte Gemeinderat der neue Gemeinderat.



Seebezirk | Im Seebezirk konnten alle verfügbaren Gemeinderatssitze besetzt werden. Einzig in fünf Gemeinden gab es mehr Kandidierende als freie Sitze. In drei Gemeinden gab es überhaupt keine personellen Änderungen.



Der Kanton Freiburg hat am Wochenende nicht nur auf nationaler Ebene abgestimmt, sondern auch auf kommunaler Ebene gewählt. Im Seebezirk standen in 14 von insgesamt 17 Gemeinden die Gemeinderatswahlen für die Legislatur 2021 bis 2026 an. In Courtepin wurde zudem erstmals ein 50-köpfiger Generalrat gewählt (siehe Seite 2). Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger hatten sich vergangenen Herbst für dessen Einführung entschieden. Murten, Galmiz und Gempenach wählen ihren Gemeinde- und Generalrat erst im September, da sie auf Anfang 2022 planen zu fusionieren. Insgesamt strebten 116 Kandidatinnen und Kandidaten nach 86 Gemeinderatssitzen. In den Gemeinden Greng, Muntelier und Meyriez gab es keine Änderungen. Die bisherigen Gemeinderätinnen und Gemeinderäte werden ihre Geschäfte auch in der kommenden Legislatur weiterführen. fko

