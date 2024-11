Kostenentwicklung bereitet dem Gesundheitsnetz See Sorgen

Das Gesundheitsnetz See hat seinen Sitz beim Pflegeheim Murten.



Seebezirk | Die Gemeinden müssen 2025 mehr als doppelt so viel am Betriebsdefizit des Gesundheitsnetzes See bezahlen wie noch vor fünf Jahren. Und die Entwicklung verspricht keine Besserung.

«Der Vorstand hat viel Arbeit investiert in das Budget 2025. Trotzdem müssen wir uns überlegen, wie wir die Kosten bewältigen, die bis 2029 noch einmal stark ansteigen.» Dies sagte Markus Wüstefeld im Namen der Finanzkommission an der Delegiertenversammlung des Gesundheitsnetzes See vom Donnerstag in Ried. Die Gemeinden, welche den Aufwandüberschuss des Gesundheitsnetzes decken, könnten derzeit noch von Aufwertungsreserven durch das Harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2 profitieren, aber viele Betriebsrechnungen der Gemeinden seien heute schon rot, sagte er weiter. uh

