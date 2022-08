Lario Kramers Weg nach Pratteln stimmt

Besuch im Training in Kerzers des Eidgenössischen Kranzschwingers Lario Kramer aus Galmiz.

Galmiz | Spätestens nach dem Schlussgang auf der Rigi und dem souveränen Sieg beim Freiburger Kantonalen weiss Lario Kramer, dass er für das Eidgenössische in Pratteln auf dem richtigen Weg ist. Er sei im besten Alter und körperlich gut drauf. Die Zielsetzung lautet wie vor drei Jahren in Zug: ein eidgenössischer Kranz.

Das Jahr 2022 sei eigentlich gut gelaufen, sagt Lario Kramer. Zu Beginn der Saison hat er vier regionale Schwingfeste gewonnen, dann das Urner Kantonale. Auf der Rigi kam der Galmizer Schwinger in den Schlussgang und verlor schliesslich gegen Joel Wicki, nachdem er zweimal nahe dran gewesen war, den Innerschweizer auf den Rücken zu legen. «Wicki ist ein Königskandidat, und ich bin auf Augenhöhe mit ihm gewesen», blickt er zurück. Knapp einen Monat vor dem Eidgenössischen in Pratteln ist Lario Kramer also zuversichtlich bezüglich des Saisonhöhepunkts: «Das Körpergefühl ist sehr gut, und die Spritzigkeit ist vorhanden», sagt er. uh

