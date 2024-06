Legendäres Strassenfest der Moosrugger

Zum Takt der Guggenmusik wurde geklatscht, gesungen und getanzt. Souveräne Einweisung der Autos durch Pascal und Cedric. Christoph Jakob, OK-Präsi Moosrugger. Für einmal Glück gehabt: Peter Aeschbacher aus Biberen. Jana und Dominic, Guggemusig Zinökler. Annaline Huber mit der zufriedenen Adixia, Galmiz. Maël Freiburghaus, Courgevaux, Fabian Scherz, Murten. Silvia und Rolf Probst aus Treiten. Nicku und Aschi mit der Fahrbar unterwegs. Jasmin Schläfli aus Courgevaux und Nicole Maillard aus Salvenach. Familie Santschi aus Finsterhennen. Loubeschränzer Murten versprühen mit dem Song «Flowers» Stimmung.



Galmiz | Am Freitag und Samstag, 7. und 8. Juni 2024, fand das Strassenfest der Moosrugger beim Schulhaus in Galmiz statt. Das Wetter präsentierte sich tagsüber mit warmen Temperaturen recht freundlich. Für Unterhaltung sorgten sämtliche Guggenmusiken der Region. Den zahlreichen Besuchenden wurde nebst einer vielseitigen Tombola auch gutes Essen geboten: knusprige Rugger-Frites, feiner Kartoffelsalat, knackige Bratwürste, Koteletts, Pouletflügeli, Hotdogs, Hamburger, Vegi-Burger und Nidlechueche. Alles in allem ein gelungenes, zufriedenes, farbenfrohes und ausgelassenes Strassenfest.

Sandra Schüpbach