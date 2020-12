Primarschule erhält einen neuen Aussenraum

Wo einst die Schulpavillons standen, entsteht nun ein neuer Pausenplatz.



Murten | Die dritte Phase des Um- und Ausbaus der Primarschule Längmatt in Murten hat begonnen. Die neue Aussengestaltung soll naturnah sein und den Kindern einen Freiraum zum Toben und Spielen bieten.

«Wir wollen einen offenen, naturnahen Raum direkt beim Schulhaus», erklärt Schulpräsident Alexander Schroeter das Konzept der Aussengestaltung beim Schulhaus Längmatt. Dies ist die dritte Phase des Um- und Ausbaus des Gebäudekomplexes, die beiden anderen wurden bereits vollendet. Seit Anfang Schuljahr findet in den Räumen wieder Unterricht statt. Die alten Schulpavillons sind nun überflüssig, bereits Anfang August wurden sie abgerissen. Der frei gewordene Raum soll nun ein Freiraum werden für die rund 800 Kinder, um in den Pausen zu spielen und sich auszutoben. Dort, wo die Pavillons standen, wird das Gelände laut Alexander Schroeter weiterhin eben bleiben. Der erste Spatenstich fand am 7. Dezember statt. Die Arbeiten sollen nach der Sportwoche gegen Ende Februar abgeschlossen sein. fko

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 18. Dezember 2020.