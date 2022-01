Lichtfestival: Der Startschuss ist gefallen

Murten | «Der heutige Abend weckt in mir ein Gefühl von Weihnachten und Ostern zusammen. Ich habe eine grosse Freude, dass das Festival stattfinden kann», sagte der Freiburger Staatsratspräsident Olivier Curty (auf dem Bild rechts) am Mittwochabend an der offiziellen Eröffnung des 6. Murtner Lichtfestivals. Der Event bringe Licht und Wärme nach ­Murten, biete Gelegenheiten zum Austausch und habe eine grosse Strahlkraft über die Kantonsgrenzen hinaus. Auch Isabelle Chassot, Freiburger Ständerätin, unterstrich diesen Aspekt: «Dieses kollektive Projekt öffnet die Türen weit über die Drei-Seen-Region und die Nahtstelle der Sprachen hinaus und erinnert uns an die vielseitigen Kulturen unseres Landes.» Zudem lenke das Festival den Blick für einen kurzen Moment weg von der aktuellen Pandemie und erlaube poetische, inspirierende und emotionelle Erlebnisse. Und sie bedankte sich für die breite Unterstützung, die zum Teil auch von freiwilligen Helfenden geleistet wird. mkc

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 21. Januar 2022.