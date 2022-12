Magischer Moment ziert die Plakette



Die Gässliguuger haben die Fastnachtsplakette 2023 gestaltet.

Courgevaux | Die Gässliguuger haben zu ihrem 50-jährigen Bestehen die Plakette der Murtner Fastnacht 2023 gestaltet. Sie haben darauf ihren traditionellen Höhepunkt jeder Fastnacht verewigt.

«Immer Hüehnerhuut»: So umschreibt ein Fastnächtler auf einem Videozusammenschnitt die Momente, wenn die Gässliguuger spielen. Und er hat dabei ganz bestimmt diesen traditionellen Moment jeder Murtner Fastnacht im Kopf – jeweils in der Nacht vom Fastnachtsmontag gegen 3 oder 3.30 Uhr morgens –, wenn sich die Gässliguuger auf der Rathaustreppe aufstellen und dann gemeinsam «Sounds of Silence» intonieren. Es ist so etwas wie der Schlusspunkt jeder Murtner Fastnacht, zu dem sich auch die anderen Cliquen zu den Gässliguugern gesellen. Dieser Moment «Hüehnerhuut» ziert die Fastnachtsplakette 2023, die von den Gässliguugern gestaltet wurde. Am Montag gegen Mittag wurde die Plakette in der «Auberge communale» in Courgevaux vorgestellt; sie ist seit diesem Zeitpunkt im Verkauf. uh

