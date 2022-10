Merlachs Weg Richtung 1000 Einwohner

Auf dem Gebiet der früheren Saatzucht plant Meyriez neuen Wohnraum.



Meyriez | Ende Jahr möchte die Gemeinde Meyriez ihr Ortsplanungsdossier bei den kantonalen Behörden zur Vorprüfung einreichen. Unterdessen hat das Projekt einer Überbauung «Saatzucht» konkretere Formen angenommen. Es braucht dort aber einen Detailbebauungsplan.

Knapp 580 Einwohnerinnen und Einwohner zählt die Gemeinde Meyriez (Merlach) heute, bis gegen 1000 könnten es in absehbarer Zeit werden. Das ging aus einer Informationsversammlung zur Nutzungsplanung der Gemeinde am Donnerstag in Muntelier hervor. 1000 Einwohner könnten es werden, wenn Gebietsentwicklungen in den Bereichen Alte Gärtnerei, Saatzucht/Chemin de l’Eglise realisiert und bisher nicht überbaute Parzellen sowie die Nachverdichtung maximal genutzt würden. Grundlage dafür ist ein neues Baureglement, welches in seinen Grundzügen der Bevölkerung am Donnerstag ebenfalls vorgestellt wurde. uh

