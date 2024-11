Migros hat geöffnet, Coop nicht

Im Murtner Stedtli sind einige Boutiquen und Modehäuser am Sonntag geöffnet.



Murten | Seit dieser Woche ist es in Murten auch im Winter möglich, an Sonntagen die Geschäfte zu öffnen.

Ein Rundgang zeigt: Nur ein Teil macht von dieser Möglichkeit Gebrauch.

Vor knapp sechs Wochen hat der Murtner Generalrat mit der Genehmigung eines Reglements «über die Ausübung des Handels und Geschäftsöffnungszeiten» den Weg dafür geebnet, dass Murtner Geschäfte ganzjährig länger geöffnet haben dürfen. Nun ist dieses Reglement in Kraft getreten, denn am Sonntag war es den Geschäften erstmals möglich, auch im Winterhalbjahr an Sonntagen zu öffnen. Ein Rundgang zeigte aber, dass nur ein kleiner Teil der Betriebe von dieser Möglichkeit Gebrauch macht: Gezählt wurden acht offene Geschäfte. uh

