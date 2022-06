Mission Impossible ist gescheitert

Enttäuschung und Verzweiflung: Die erste Mannschaft des FC Murten steigt in die 4. Liga ab.





Murten | Die erste Mannschaft des FC Murten steigt in die 4. Liga ab. Der Rückstand aus der ersten Saisonhälfte war auch durch einen starken Endspurt nicht mehr wettzumachen. Eine Bilanz und ein Ausblick mit dem Trainer und dem Co-Präsidenten.

Über manche Jahre gehörte der FC Murten mit seiner ersten Mannschaft zum ­Inventar der Freiburger 2. Liga. Tempi passati. Die Realität nächste Saison heisst 4. Liga. Mit einer 1:5-Auswärtsniederlage gegen Seisa 08 am letzten Samstag war das Schicksal besiegelt. Mit 24 Punkten aus 22 Spielen belegte Murten den zweitletzten Rang in der 3.-Liga-Gruppe 3, was gleichbedeutend mit dem Abstieg ist. Nur das inferiore Cressier mit 5 Punkten war noch hinter Murten klassiert. Auf die davor liegenden Sensler Mannschaften Giffers-Tentlingen, Alterswil, Plasselb und Düdingen II fehlten den Seebezirklern 2 bis 4 Punkte. uh

