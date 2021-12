Mit dem Fackellauf das Jahr abschliessen

Bei Tagesanbruch ist das Ziel – die Feuerstelle Lochholz – erreicht.



Ried | Kerzers | In der Regel findet alle zwei Jahre vor den Weihnachtsferien im Schulkreis Kerzers ein Fackellauf statt. Beteiligt sind die Klassen 7H und 8H. Am vergangenen Freitag ging es von Kerzers und Ried zur Brätlistelle Lochholz.

Donnerstagmorgen, kurz vor sechs Uhr beim Schulhaus Ried. In einem Klassenzimmer brennt Licht, erste Schülerinnen und Schüler der 7H und 8H (vormals fünfte und sechste Klasse) treffen auf dem Schulhausplatz ein. Lehrer Jürg Grau entzündet draussen eine Fackel, an welcher die Kinder wiederum ihre mitgebrachten Fackeln anzünden. In Zweierreihen geht es dann durch das Dorf in Richtung der früheren Gutknecht-Mühle. Der Lehrer ermahnt die Kinder, dass sie nahe am Strassenrand gehen und achtsam sein sollen: «Es wird für manche von euch ab nächstem Sommer der Schulweg sein, es fahren hier aber auch Autos, seid vorsichtig.» sim

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 28. Dezember 2021.