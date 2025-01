«Die Murtner sind stolz auf ihr Lichtfestival»

Die Murtner Altstadt war zwölf Tage in wundervolle Lichtstimmungen getaucht.

Murten | Das neunte Murtner Lichtfestival ist am Sonntag mit einem Publikumserfolg zu Ende gegangen: Die Organisatoren zählten 63’000 Besuchende über zwölf Tage.

Die Kristalle aus der Grotte von Jules Verne begleiteten die Kinder gestern noch auf ihrem Schulweg, die Pilze beim unteren Brunnen geben dem Stedtli einen letzten Farbtupfer, aber das Bergbau-Wägeli von Indiana Jones vor dem Berntor wurde weggerollt, die Absperrgitter beiseitegestellt, die Lichttechnik eingepackt. Das Murtner Lichtfestival 2025 ist Geschichte, und die Organisatoren zeigten sich am Sonntagnachmittag an einer Medienkonferenz äusserst zufrieden. Mit 63’000 Besucherinnen und Besuchern erreichte man die Zahl aus dem Vorjahr, wie der operative Leiter des Lichtfestivals, Luca Schild, bekanntgab. Nicht ganz so viele wie in den Spitzenjahren vor Corona, aber deutlich mehr als während der Stromkrise vor zwei Jahren.

