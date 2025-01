Der schnellste Mann lebt in Galmiz

In luftiger Höhe trainierte Marc Hauser für seinen Geschwindigkeitsrekord.



Galmiz | Marc Hauser raste mit 304 Kilometern pro Stunde im Thermoanzug durch die Luft und stellte damit einen Weltrekord auf. In seiner Wahlheimat Galmiz trainiert er aktuell für einen neuen Rekordversuch.

Wie fühlt es sich an, zu fliegen? Marc Hauser weiss es genau: «Es ist ein wahnsinnig eindrückliches Gefühl.» Die Aussicht sei unbeschreiblich schön, surreal, fast wie in einem Traum. «Und wenn man durch die Wolken fällt, fühlt sich das an wie absolute Freiheit» – bis man den Fallschirm aufmachen muss. sea

