Ein Seebezirkler übergibtKripo an einen Seebezirkler

Der Seebezirkler Marc Andrey tritt als Chef der Freiburger Kriminalpolizei in Pension.



Cressier | Nächste Woche übergibt Marc Andrey aus Cressier die Leitung der Freiburger Kriminalpolizei

an Nicolas Fürst aus Misery. Der Murtenbieter blickt mit Marc Andrey auf 37 Jahre im Amt zurück.

In Cressier bei deutschsprachigen Eltern aufgewachsen und dort die Schule auf Französisch gemacht, dann die Lehre als Werkzeugmechaniker bei der Saia in Murten absolviert: Wenig deutete darauf hin, dass Marc Andrey einmal Karriere bei der Freiburger Kriminalpolizei machen würde. Doch während der Rekrutenschule weckte ein Vorgesetzter Andreys Interesse am Polizeiberuf. Er absolvierte anschliessend die Polizeischule, trat in die Freiburger Kriminalpolizei ein und wurde 2018 deren Chef. Bis jetzt. uh

