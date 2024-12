Der Reformator bei den Reformierten

Andreas von Känel.



Murten | Heute Abend gibt Andreas von Känel die Führung der reformierten Kirchgemeinde Murten ab.

Nach seinen zwölf Jahren im Rat und fünf als Präsident zeigt sich die Kirche rundum erneuert.

«Wenn ich irgendwo dabei bin, dann will ich etwas bewegen.» Und Andreas von Känel hat einiges bewegt in der

Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Murten. Dies kann er mit Fug und Recht behaupten, wenn er heute an der Kirchgemeindeversammlung sein Amt als Präsident abgibt. uh

