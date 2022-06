Abwasserleitung kostet das Doppelte

Insbesondere der westliche Teil der Transportleitung vom Champ Raclé entlang der Hauptstrasse bis zur ARA Muntelier bringt erhebliche Mehrkosten mit sich.



Muntelier | Noch liegt keine Baubewilligung vor. Doch bereits jetzt ist klar, dass die geplante Transportleitung zwischen der ARA Kerzers und der künftigen ARA Seeland Süd im Abschnitt Galmiz–Muntelier rund doppelt so teuer wird wie ursprünglich geplant.

Die Baubewilligung für das Projekt der zukünftigen Abwasserreinigungsanlage (ARA) Seeland Süd in Muntelier, welcher auch die ARA Kerzers angeschlossen wird, steht seit mittlerweile über zwei Jahren aus. «Die Unterlagen sind nach wie vor beim Kanton», sagte Präsidentin Ursula Schneider Schüttel an der Delegiertenversammlung des ARA-Verbands am Dienstag. «Wir warten auf die Gutachten der kantonalen Ämter, die dann zur Beurteilung ans Oberamt gelangen.» Gegen das Projekt ist eine Einsprache hängig.

Unabhängig davon sind aber die Vorbereitungsarbeiten für die zukünftige Anlage da weitergegangen, wo es möglich war. So soll insbesondere die neu zu erstellende Abwassertransportleitung von Kerzers nach Muntelier noch diesen Monat öffentlich aufgelegt werden. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 10. Juni 2022.