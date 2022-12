Münchenwiler wagt einen Neuanfang

Der neue Gemeinderat von Münchenwiler (v.l.): Monika Caduff Kessler, Hans Richard, Daniel Kohler, Jürg Brönnimann, Thomas Sahli (Ammann).



Münchenwiler | Münchenwiler steigt mit einem rundum erneuerten Gemeinderat ins neue Jahr. Einzig der neue Gemeindepräsident Thomas Sahli war bereits Mitglied der bisherigen Exekutive.

Ein Wind der Erneuerung wehte am Donnerstag durch den Gemeindesaal von Münchenwiler. 87 Bürgerinnen und Bürger hatten sich zur Gemeindeversammlung eingefunden – so viele wie schon lange nicht mehr. An der Versammlung stand die Wahl des Gemeinderats für die Amtsperiode 2023 bis 2026 auf dem Programm.

