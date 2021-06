Murtenschlacht wird ins Licht gerückt

Im Alten Feuerwehrlokal in Murten flimmert bald eine Animation der Schlacht bei Murten über die Wände.



Murten | Im Sommer kommt das Schlachtpanorama nach Murten «zurück»: Das historische Rundbild von Louis Braun wird als animierte Projektion im Alten Feuerwehr­lokal zu sehen sein. Auch das Museum Murten und La Cabane in Muntelier beleuchten das historische Werk.



Vor knapp 20 Jahren hatte es seinen letzten grossen Auftritt: das Panoramabild der Schlacht bei Murten. Das historische Werk wurde an der Expo.02 im Monolith von Jean Nouvel auf dem Murtensee gezeigt und avancierte im Nu zur Haupt­attraktion der Murtner Arteplage. Seit der Landesausstellung fristet es in einer Lagerhalle ein Schattendasein. mkc

