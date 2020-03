Murtner Fastnacht wird verschoben

Die Gassen von Murten bleiben am Wochenende frei von närrischem Treiben.

Murten | Die Murtner Fastnacht wird verschoben. Der Bundesrat hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus in der Schweiz alle Grossveranstaltungen untersagt.

Die Fastnachtsgesellschaft Murten (FGM) hat am Freitag «in Absprache mit den kantonalen und lokalen Behörden» entschieden, die Murtner Fastnacht 2020 zu verschieben – zum ersten Mal in ihrer 70-jährigen Geschichte. Das schreibt die FGM in einer Medienmitteilung. Der Anlass hätte kommendes Wochenende beginnen und bis am Montagabend dauern sollen. Die vorläufige Absage betrifft alle Fastnachtsanlässe, das heisst Umzug, Füdlibürgerverbrennung und Stras­senfastnacht. Auch der Gastroabend am Freitag ist laut FGM-Präsident Stefan Büschi abgesagt. fko

