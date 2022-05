Murtner Stadtmauer im Weinkeller

Im Kronenkeller Murten befindet sich ein Stück ursprünglicher Stadtmauer.

Murten | Sanierungsarbeiten im Keller ­des Hotels Krone haben einen spektakulären neuen Zugang zur Stadtmauer auf der Seeseite der Altstadt zutage gebracht. Vor allem hat der Archäologische Dienst auch neue Erkenntnisse über den Verlauf der alten Stadtmauer und der vorliegenden Stützmauer gewonnen.

Zu warm und zu feucht wegen der Kühlräume nebenan und der fehlenden Lüftung: So präsentierte sich der Keller des Hotels Krone an der Murtner Rathaus­gasse 5 bis vor kurzem – etwas zwischen einem ausgedienten Weinkeller und einer Abstellkammer. «Die Eigentümer sahen aber Potenzial in diesem Keller», sagt Christian Kündig, Grabungstechniker beim Archäologischen Dienst des Kantons Freiburg. In den im Frühling 2019 durchgeführten Arbeiten zur Verbesserung des Raumklimas und zur sanften Renovation sah auch Kündig ein Potenzial für eine vertieftere Analyse der Räumlichkeiten. uh

