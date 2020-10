Murtner Weihnachtsmarkt ist abgesagt

Weihnachtsmarkt-Stimmung im 2018: Heuer wird das Städtchen Murten ohne diesen Zauber auskommen müssen.



Murten | Die Detaillisten-Gruppe Murten hat den diesjährigen Weihnachtsmarkt abgesagt. Grund dafür sind die aktuelle Corona-Situation und die damit verbundene Planungsunsicherheit.



Landauf, landab werden derzeit viele Weihnachtsmärkte abgesagt oder deren Durchführungen stehen zumindest auf wackeligen Beinen. Grund dafür ist die Ungewissheit, wie sich die Corona-Situation in den nächsten Wochen entwickeln wird. Vergangenen Freitag hat nun auch die Detaillisten Gruppe Murten mitgeteilt, der traditionelle Grossanlass werde heuer nicht durchgeführt. «Wir haben uns schweren Herzens entschieden, den Weihnachtsmarkt vom 11. bis

13. Dezember definitiv abzusagen», so der Wortlaut der Medieninformation. Laut Adrian Benninger vom Organisationskomitee steht die Gesundheit der Marktfahrerinnen und -fahrer sowie aller Besucherinnen und Besucher an oberster Stelle. «Wir haben versucht, unser Konzept so anzupassen, dass trotzdem eine Durchführung möglich gewesen wäre», sagt er auf Anfrage. mko

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 13. Oktober 2020.