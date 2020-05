Musikgenuss mit gebührendem Abstand

Gartenkonzert von Jazz Selection im Home du Vully: (v. l.) Kurt Brunner (Trompete), Moody Rassouli (Piano), Det Baumann (Bass), Urs Lehmann (Schlagzeug)



Sugiez | Jazz Selection liess am Mittwoch auf der Terrasse des Home du Vully in Sugiez Jazz-Standards erklingen. Das Publikum zeigte sich vom Gartenkonzert sehr angetan.

Der Wind rauscht in den Blättern, die Sonne scheint, gewandt gibt sich die Formation Jazz Selection dem Swinging Groove hin. Das Publikum auf der gedeckten Terrasse des Pflegeheims Home du Vully in Sugiez wähnt sich vielleicht für einen Moment im New Orleans der 1920er- und 30er-Jahre, reist in Gedanken zur Hochblüte des Jazz. In diesem musikalischen Lebensgefühl sehen sich laut Schlagzeuger Urs Lehmann die Musiker von Jazz Selection verwurzelt. Sie reisen mit ihrem Repertoire durch das ganze 20. Jahrhundert, lassen verschiedene Standards des Genres aus Dixieland, Swing, ­Rhythm’n’Blues oder Latin erklingen. «Unser Repertoire ist sehr breit gefächert», betont Urs Lehmann. «Wir spielen einen eher traditionellen, eingängigen Jazz mit bekannten Melodien.» Eine Musik, die alle verstehen. Das Konzert eröffnen sie mit dem Evergreen «All of Me», komponiert von Gerald Marks. Weiter geht es mit dem Bossa-Nova-Klassiker «The Girl from Ipanema» aus der Feder von Antônio Carlos Jobim. Auch «What A Wonderful World» von George David Weiss und Bob Thiele darf dabei nicht fehlen. Die beiden schrieben den Song eigens für die Jazz-Legende ­Louis Armstrong. Den Abschluss des Konzerts macht eine Blues-Improvisation. fko

