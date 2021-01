Musikgottesdienst mit Le Pipistrelle

Die Interpretation der Arche Noah der Künstlerin Meret Meyer Scapa als Motiv der Hoffnung, musikalisch untermalt von der Frauenkunstgugge Le Pipistrelle



Murten | Im musikalischen Silvestergottesdienst in der Deutschen Kirche vereinten sich Kunst, Musik und Tanz zu einer Botschaft der Hoffnung und Lebendigkeit.

«Arche Noah oder Titanic – das ist hier die Frage»: Unter diesem Motto liess Pfarrer Christian Riniker das Jahr 2020 mit einem musikalischen Silvestergottesdienst ausklingen und sprach damit in dieser bewegten Zeit wohl vielen aus der Seele. Auch zum Jahreswechsel hatte die Coronavirus-Pandemie die Welt fest im Griff – nur maximal 50 Anwesende waren in der Deutschen Kirche in Murten erlaubt. fko

