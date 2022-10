Neues Kapitel für Gesundheitsnetz See

Ein eingespieltes Team: Daniel Corpataux und sein Assistent Zeus.



Murten | Seit vier Monaten steht Daniel Corpataux dem Gesundheitsnetz See und der Spitex See vor. Er plant Restrukturierungen, um den Betrieb wieder auf Kurs zu bringen und für die Zukunft fit zu machen. Für den «Murtenbieter» zieht er Bilanz.

«Ab hier bitte lächeln» steht an der Eingangstüre zum Gesundheitsnetz See (GNS) und der Spitex See in Murten. Und das fällt Besucherinnen und Besuchern trotz der etwas nüchtern wirkenden Ambiance im Koordinationszentrum am Spitalweg 36 nicht wirklich schwer. Der Gesamtleiter Daniel Corpataux begrüsst selbst mit einem breiten Lächeln und bittet an den Tisch. mkc

