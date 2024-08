Neustart für Murtner Apotheken

Am 10. August eröffnete die Neue Apotheke Golliez in Murten.



Murten | Die Neue Apotheke Golliez ist in den ehemaligen Räumlichkeiten der Credit Suisse in Murten eingezogen. Im Oktober stossen auch die Mitarbeitenden der Berntor-Apotheke dazu.

Am 10. August öffnete die Neue Apotheke Golliez in Murten zum ersten Mal ihre Türen. Unweit vom alten Standort entfernt befindet sich die Apotheke nun in den früheren Büroräumlichkeiten der Credit Suisse an der Hauptgasse 13. Am Dienstag gab Sarah Schneeberger, Inhaberin der beiden Apotheken Golliez und Berntor, an einem Geschäftsapéro zudem bekannt, dass Ende Oktober auch die Berntor-Apotheke aufgelöst wird. Stattdessen werden die beiden Apotheken am neuen Standort konsolidiert. Die Schliessung sei eine kurzfristige Entscheidung gewesen, so die Inhaberin. Trotzdem habe sie sich für diesen Schritt entschieden. Als Gründe nennt sie «Fachkräftemangel, organisatorische und auch finanzielle Überlegungen». sea

