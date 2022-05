Neuzuzüger bringen viel mehr Steuern

Der Gemeinde Mont-Vully (im Bild Môtier) geht es finanziell ausgezeichnet.



Lugnorre | Die Gemeinde Mont-Vully erfreut sich bester finanzieller Gesundheit. Im letzten Jahr brachten Neuzuzüger und Grundstücks­änderungen über 3 Millionen Franken zusätzliche Steuer­einnahmen.

Ein Einnahmenüberschuss von 1,7 Millionen Franken, dazu freiwillige Abschreibungen von 3,4 Millionen Franken: Die Gemeinde Mont-Vully hat das Jahr 2021 mit einem ausgezeichneten Finanzergebnis abgeschlossen, wie Syndic Guy Petter an der Gemeindeversammlung vom Dienstag in Lugnorre verkündete. So ein Ergebnis sei aber nur noch dieses Mal möglich gewesen, sagte er. Es war nämlich das letzte Mal, dass Mont-Vully das bisherige Rechnungslegungsmodell anwendete; nächstes Jahr kommt das Harmonisierte Rechnungslegungsmodell HRM2 zur Anwendung, und dann werden keine solchen ausserordentlichen Abschreibungen mehr möglich sein. uh

