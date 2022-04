Nur einmal verlor er die Orientierung

Philippe Furrer blickt auf seine Hockeykarriere zurück und auf seine Berufskarriere voraus.



Murten | Seit zwei Wochen ist Philippe Furrers Hockey-Karriere zu Ende. Nun blickt der Murtner auf prägende Momente zurück, und er verrät seine Zukunftspläne.

So wie Philippe Furrer am 6. Februar beim Match der Gottéron- und SCB-Legenden in Murten den entscheidenden Penalty versenkte, so entschied er am 30. März um 00:24 Uhr morgens auch die Playoff-Partie gegen Lausanne: mit einer feinen Täuschung und dem Abschluss backhand am Torhüter vorbei. uh

