Post Gurmels zügelt im Herbst in die Landi

Die Postfiliale am Holzacher 2 in Gurmels bleibt voraussichtlich bis im Herbst 2021 in Betrieb.



Gurmels | Auch im vergangenen Jahr hat die Post Gurmels einen Rückgang der Kundengeschäfte verzeichnet. Deshalb will sie voraussichtlich im Herbst ihre Filiale am Holzacher 2 schliessen. Danach wird die Landi Gurmels das Postgeschäft ­betreiben.



Die Nachricht flatterte vor kurzem in die Briefkästen der Gurmelser Bevölkerung: Die Post Gurmels wird voraussichtlich diesen Herbst in den Neubau der Landi an der Hauptstrasse 120 ziehen. Bis dahin werde die Postfiliale am Holzacher 2 unverändert in Betrieb bleiben, und die Dienstleistungen würden wie bisher angeboten, ist dem Flyer zu entnehmen. Damit wird Wirklichkeit, was sich bereits im Herbst 2017 angekündigt hatte: die Umwandlung der Postfiliale Gurmels in eine Agentur. Die Schweizerische Post nannte schon damals den merklichen Rückgang der Kundengeschäfte als Grund für diesen Schritt. Die stets mobileren und digital-affinen Kunden und Kundinnen würden die traditionellen Post-Dienstleistungen nur noch beschränkt nutzen, so der gelbe Riese. mkc

