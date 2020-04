Prioritäten verschieben sich

Es soll möglichst alles Gemüse verarbeitet werden können. Es gilt, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden.

SEELAND | In der Landwirtschaft wird schon länger versucht, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Die aktuelle Situation bringt diesbezüglich neue Herausforderungen, aber auch kreative Lösungen.

Immer mehr Menschen befassen sich mit dem Thema Food-Waste und setzen sich dafür ein, dass Lebensmittel nicht verschwendet werden. Landwirte, speziell die Gemüseproduzenten achten schon lange darauf. Vom Feld bis zum Ladentisch gibt es bereits erste Verluste. Die Gemüseproduzenten müssen im Prinzip mehr produzieren, als sie verwerten können. Es sollen schliesslich nur die makellosesten Produkte an den Kunden gebracht werden. Die Zucchetti müssen genau so gross sein, dass sie in die Gemüsekisten passen. Das Gleiche gilt für den Lauch. Die Lauchstangen von früher, die aus der Einkaufstasche schauten, sind kaum noch zu finden. Gemüse, welches nicht den Normen entspricht, fällt durch die Raster. Gemüseproduzenten, die den perfekten Trend nicht mitmachen wollen, drohen ihre Abnehmer zu verlieren. sim

