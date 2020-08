Rettungsaktion für den Fisch des Jahres 2020

Abfischen entlang des Philosophenwegs: (v. l.) Michael Widmer, Roméo Derron, Dominik Zaugg, Pascal Balmer und etwas verdeckt Walter Hähni



Murten | Die Betonsohle des Mühlebachs entlang des Parkhauses City-West in Murten muss neu abgedichtet werden. Am Mittwoch rückten Wildhüter und Fischer aus, um die darin lebenden Forellen abzufischen. 150 gingen ins Netz und wurden im Murtensee wieder ausgesetzt.

Es ist aussergewöhnlich, wenn sich an einem Mittwochmorgen im heissen Juli fünf Männer mit Elektrorute, Fangnetz und Eimern entlang des Mühlebachs in Murten zu schaffen machen und eine Forelle nach der andern aus dem Wasser ziehen. Obwohl Gefahrensignale aufgestellt sind, nähern sich einige Passanten mit neugierigen Blicken. Pascal Balmer, Wildhüter und Fischereiaufseher im Kanton Freiburg, erklärt, sie seien heute in spezieller Mission unterwegs. «Wir retten die Forellen vor dem sicheren Tod», meint er lächelnd. Denn der Mühlebach soll von unterhalb des Werkhofes bis hin zu seiner Einmündung in den Murtensee unterhalb des Museums trockengelegt werden. Seine Betonsohle leckt entlang des Parkhauses City-West und muss neu abgedichtet werden. Die Sanierung dauert voraussichtlich eine Woche. mkc

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 31. Juli 2020.