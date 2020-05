Rückkehr ins kulturelle Leben rückt näher

Sie stehen in den Startlöchern zur Wiedereröffnung: Museumsdirektor Denis Decrausaz und Monika Kohli, wissenschaftlicher Mitarbeiterin. Foto: zvg

Murten | Bald ist der Stillstand Geschichte: Das Museum Murten darf nächsten Dienstag – unter strengen Auflagen – wieder öffnen. Es empfängt seine Besucherinnen und Besucher zudem mit Farbvariationen von Olivier Zappelli.

Hinter den historischen Mauern der einstigen Stadtmühle in Murten geht es derzeit emsig zu und her. Bodenmarkierungen werden geklebt, Plexiglasscheiben montiert, Ausstellungsräume mit der maximalen Anzahl Personen angeschrieben. Das Museum darf nächste Woche wieder öffnen – vorausgesetzt, die Abstands- und Hygieneregeln zum Schutz der Besucherinnen und Besucher sowie des Personals vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus können gewährleistet werden. Museumsdirektor Denis Decrausaz erklärt, die Umsetzung der Gesundheitsvorschriften des Bundes und des Verbandes der Museen der Schweiz sei absolut im Zeitplan. «Wir sind bereit und freuen uns, die Besucherinnen und Besucher an einem sicheren, bereichernden und attraktiven Ort begrüssen zu dürfen.» mkc

