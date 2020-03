Schützenbund Seebezirk feiert Jubiläum

Potenzieller Nachwuchs am Start: Jungschützenchef Patric Sommer (h. r.) ehrt diverse Jungschützinnen und Jungschützen für ihre Leistungen.



Ried | Vor 125 Jahren wurde der Schützen­bund des Seebezirks gegründet. Zu diesem Anlass führt er 2020 unter anderem einen Jubiläumsstich durch. Die Delegierten wählten zwei neue Mitglieder in den Vorstand.

Der Schützenbund des Seebezirks feiert heuer sein 125-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass sind verschiedene Aktivitäten rund um den Schiesssport geplant, wie Präsident Hans Etter am Mittwoch an der Delegiertenversammlung in Ried ankündigte. 79 Delegierte und Gäste waren anwesend – 65 davon stimmberechtigt. Pierre-Alain Roulet, zuständig für das Zeigerwesen, und Vizepräsident Patrick Brügger stellten das Jubiläums­programm auf Französisch und Deutsch vor. Das Jubiläumsjahr findet am 6. Juni während des Eidgenössischen Feldschiessens in Galmiz seinen feierlichen Rahmen – ein Umzug mit Musik wird Gäste und Vereinsdelegationen Richtung Festgelände geleiten, wo ein Festmahl stattfinden wird. fko

