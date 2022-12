Schwimmen unter einem neuen Dach

Das Dach des Hallenbades in Murten ist saniert und beidseitig mit energetischen Massnahmen ausgestattet worden.



Murten | Die umfangreichen Sanierungsmassnahmen am Dach des Hallenbades in Murten sind bald abgeschlossen. Die Fotovoltaik- und die thermische Solaranlage produzieren bereits Energie, und der Kostenrahmen des 2-Millionen-Bauprojekts kann eingehalten werden.

Grössere Schneemengen dürften diesen Winter wohl keinen Strich mehr durch die Öffnungszeiten des Hallenbades in Murten machen. In der vergangenen Saison hingegen musste das Bad bei mehr als 20 Zentimeter Neuschnee auf dem Dach seine Tore schliessen. Grund war die mangelnde Tragkraft des sanierungsbedürftigen Hauptdaches. Nun ist dieses Problem behoben: Die umfangreichen Sanierungsarbeiten werden dieser Tage abgeschlossen. Michel Pellet, Liegenschaftsverwalter der Stadt Murten, zieht nach siebenmonatiger Bauzeit eine positive Bilanz: «Der Vorteil war, dass die engagierten Unternehmen und Planer fast alle aus der Re-gion stammen, und so konnten wir von

lösungsorientierten Arbeitsprozessen profitieren», erklärt er vor Ort. mkc

