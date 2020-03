Stadtpräsident von Murten tritt zurück

Foto: F. Kohler / Archiv

Murten | Der Stadtammann Christian Brechbühl tritt per 31. Oktober 2020 zurück», teilte die Gemeinde Murten am Mittwoch mit. Der 65-Jährige wolle sich vermehrt seiner Familie widmen – die gemeinsame Zeit sei in den vergangenen Jahren etwas zu kurz gekommen. Der Freisinnige ist seit 2001 Mitglied des Gemeinderats von Murten, vor neun Jahren übernahm er das Präsidium. «Mit der Corona-Krise hat meine Entscheidung nichts zu tun», sagte er gegenüber dem «Murtenbieter». Er habe diesen Schritt bereits vor Monaten geplant. Die Legislatur dauert noch bis 2021. «Das war mir zu lange», begründet er seinen vorzeitigen Rücktritt. Wer im Herbst in den Gemeinde­rat nachrücken wird, ist gemäss Stadtschreiber Bruno Bandi noch unklar. Der FDP-Generalrat Markus Ith ist seit den Gesamterneuerungswahlen der Nächste auf der Liste. Ob er auf Christian Brechbühl folgen wird, ist noch offen. Auf Anfrage sagte er: «Ich brauche noch etwas Bedenkzeit.» fko