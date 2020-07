Starker Wellengang forderte Schwimmer

Sicherheitsvorkehrungen auch beim Start: Erst 15 Minuten vor Wettkampfbeginn durften die Schwimmerinnen und Schwimmer ins Wasser.

Murten | Rund 170 Schwimmerinnen und Schwimmer legten am Sonntag die Distanz von drei Kilometern zwischen Meyriez und Môtier zurück. Dank einem Schutzkonzept und trotz hohem Wellengang konnte die 41. Murtenseeüber­querung stattfinden.

«Du kommst allein, du respektierst die Regeln, du schwimmst und gehst allein zurück.» An diesen Aufruf der Organisatoren der 41. Murtenseeüberquerung hielten sich am Sonntagmorgen fast alle der rund 170 Teilnehmenden. Am Badestrand von Meyriez tummelten sich denn kurz vor zehn Uhr mehrheitlich Schwimmerinnen und Schwimmer, die sich einem persönlichen Formtest unterziehen oder endlich wieder mal Wettkampfluft schnuppern wollten. mkc

