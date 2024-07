Premieren-Apéro Openair Kino Murten

Die Band Volver aus Murten sorgte für musikalische Unterhaltung. Othmar und Francine Schaller, Ried bei Kerzers Toni Hofmann und Jean-Luc Piot, Murten Pascal und Karin Gutknecht, Ried bei Kerzers Mark Kessler und Monika Caduff Kessler, Münchenwiler Philipp Wieland, Cressier, und Christoph Wieland, Môtier Christa Mathys, Courlevon, Christian und Svetlana Hegar mit Antonio Pagano, alle Murten Beat und Annemarie Morgenegg-Blunier, Ulmiz, mit Céline Douggaz und Toni Kocher, Jeuss Käthi und Heinz Thalmann, Murten Roman Bühler und Susanne Simonet mit Michael Balsiger, alle Murten Eva Lipp, Murten, und Franziska Liechti, Faoug Das Team von Murten Tourismus empfieng die Gäste herzlich





Murten | Mitte Juli jeden Jahres verwandelt sich der Stadtgraben von Murten in einen Kinosaal. Unter freiem Himmel können Kinobegeisterte filmische Leckerbissen geniessen. Jeweils am Eröffnungsabend lädt Murten Tourismus seine Mitglieder und Partner zu einem reichhaltigen Apéro ein. So folgten auch dieses Jahr zahlreiche Gäste der Einladung und liessen sich verwöhnen.



Will Piller