Musikalische Perlen für Jung und Alt

Renate und Rolf Hügli aus Murten. Nathalie Schnydrig und Marianne Gutknecht, beide aus Murten. Martina Marti und Tom Fankhauser aus Murten. Stefan Gutknecht und Jürg Härtli, beide aus Murten. Fritz und Nadine Scherz aus Murten. Rita und Walter Dürr aus Murten. Joël Dürr mit Yuri, Murten, Reto Herren, Galmiz, und Pascal Ryser, Kerzers. Anette und Janne Kyd aus Courgevaux. Pascal und Angela Pörner mit Lars und Eric aus Muntelier. Michelle Bart und Patrick Scherz aus Murten. Annarosa Bongni und Jürg Grunder aus Murten. Nach starkem Regen setzte sich die Sonne doch.





Murten | Bereits zum 11. Mal traten nationale und internationale Künstler auf der Pantschau am See auf. Trotz Wetterkapriolen und Fussball-EM zog das viertägige Festival Musikbegeisterte in Massen an. Das abwechslungsreiche Programm bot für Jung und Alt Leckerbissen. Auch das kulinarische Angebot war vielfältig und rundete das Erlebnis ab. Ein rundum gelungenes Festival.



Will Piller