Stollen zwischen Schiffenen- und Murtensee erhält grünes Licht

Von Kleingurmels her soll Wasser vom Schiffenen- in den Murtensee umgeleitet werden.



Seebezirk | Die von Groupe E ausgewählte Variante zur Sanierung der Wasserkraftanlagen in Schiffenen

erhält die Unterstützung des Bundes und des Kantons. Kernstück ist der Stollen zwischen zwei Seen.

An die Abkürzung «Schem» wird man sich gewöhnen müssen. Sie steht für «Schiffenen-Murten» und umfasst das Projekt zur Ableitung von Wasser aus dem Schiffenen- in den Murtensee. Dabei wird Wasser bei Kleingurmels aus dem Schiffenensee durch einen 9 Kilometer langen Stollen mit 7,2 Metern Durchmesser in den Murtensee auf der Höhe des Obelisken abgeleitet. Im Projekt inbegriffen ist auch ein unterirdisches Wasserkraftwerk in Courgevaux. Dieses nutzt die Fallhöhe von 94 Metern zur Produktion elektrischer Energie. uh

