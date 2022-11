Stolzes Preisschild für Schulerweiterung

Das Primarschulhaus Cordast soll für 3,5 Millionen Franken einen Anbau erhalten.



Gurmels | Die Schulen der Gemeinde Gurmels benötigen dringend mehr Raum. An einem Informationsabend wurden mögliche Lösungen für die Standorte Cordast sowie Primarschule und OS Gurmels präsentiert, deren Gesamtkosten auf über 18 Millionen Franken geschätzt werden. Als Erstes wird den Stimmbürgern im Dezember eine Erweiterung des Schulhauses Cordast vorgelegt.

«Wir kamen uns vor wie in einem Hamsterrad: Wenn wir eine Erweiterung beendet hatten, war schon die nächste fällig.» So beschrieb Gemeindepräsident Markus Wüstefeld die Anpassungen des Schulraums, die in der Gemeinde Gurmels in den letzten Jahren vorgenommen wurden. Sichtbares Zeichen dafür sind die Container beim Primarschulhaus Gurmels, die zuvor in Courtepin genutzt worden waren, oder auch die Erweiterung des Schulhauses Liebistorf vom 2020. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 18. November 2022.